Беднар об отстранении Ничушкина: «Это вредит «Колорадо», он отличный игрок. У нас еще больше 20 парней, которым не все равно, они здесь и хотят победить – мы должны сосредоточиться на этом»

Теги дисквалификации происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Джаред Беднар Хоккей

Джаред Беднар высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Тренер «Эвеланш» сообщил, что узнал о ситуации с нападающим «через некоторое время после предматчевой раскатки» и поговорил с игроками, когда они возвращались на арену перед матчем с «Далласом» (1:5, 1-3 в серии).

«Да, это плохо для нашей команды. Мы должны перевернуть страницу, мы должны играть намного лучше, чем сегодня.

В нашей раздевалке все еще есть больше 20 парней, которым не все равно и которые хотят победить, и они здесь, и это то, на чем мы должны сосредоточиться.

Это вредит нашей команде, без сомнения. Он отличный игрок.

Я узнал Вэла как человека, и я узнал его как одного из наших товарищей по команде и игрока, и я хочу для него самого лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив, и я хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее.

Я хочу самого лучшего для него и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

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13 комментариев
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- Я узнал Вэла.
- Я хочу, чтобы он был счастлив.
- Я хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее.
Похоже, Колорадо уже попрощался с ним.
+20
0
+20
Видимо, придется учиться быть довольным жизнью без команды. Показательно, как реагируют на эту ситуацию в Колорадо, никто его не обливает помоями, а ведь Ничушкин во второй раз подставил команду в максимально ответственный момент. Нет, такое, конечно, не простят, сколько можно, но остаются людьми, есть чему поучиться.
+18
-1
+17
Ответ Амфитрион
Видимо, придется учиться быть довольным жизнью без команды. Показательно, как реагируют на эту ситуацию в Колорадо, никто его не обливает помоями, а ведь Ничушкин во второй раз подставил команду в максимально ответственный момент. Нет, такое, конечно, не простят, сколько можно, но остаются людьми, есть чему поучиться.
Лавины всегда +- лояльны к своим игрокам - можно вспомнить историю с Варламовым, где Сакик в суд ездил свидетелем защиты или прошлый год с Вэлом. Ну сегодня - это уже через край.
+5
0
+5
Ответ Pink Floyd1276
- Я узнал Вэла. - Я хочу, чтобы он был счастлив. - Я хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее. Похоже, Колорадо уже попрощался с ним.
ну так 6 месяцев...это конечная
+2
0
+2
Через 2отпуск) Удачи.
+1
0
+1
Второй ПО подряд Ничушкин подставляет команду, наипоганейшим образом.Надеюсь больше не увидеть его в форме Лавины.
+2
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Ну ёшкин кот!
Опять у него какой то триллер!
Хоть фильм снимай про Валеру.
Что за обезболивающие такие, что с двух попыток не слез?
+1
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Ответ Амфитрион
Видимо, придется учиться быть довольным жизнью без команды. Показательно, как реагируют на эту ситуацию в Колорадо, никто его не обливает помоями, а ведь Ничушкин во второй раз подставил команду в максимально ответственный момент. Нет, такое, конечно, не простят, сколько можно, но остаются людьми, есть чему поучиться.
Справедливости ради не видел ни разу, чтобы в подобных ситуациях кого-то в НХЛ обливали помоями. В рамках интервью - что там в кулуарах вопрос другой . Хотя подобных ситуаций не припомню- чтобы игроки с таким уровнем влияния на игру так проваливались по не хоккейным причинам.
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Без намерений кого либо оскорбить. Есть такая поговорка: дурак учится на своих ошибках ,а умный на чужих. Так что за человек тот, кто дважды не учится на одной и той же своей ошибке? Я далёк от внутренней кухни команды. Но ,если это то о чем я сейчас написал , то я на месте руководства сделал бы все чтобы избавится от такого игрока. И конкретная фамилия кто это здесь ни при чём.
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Ответ Kerghoodoo
Как можно так наркоманить, не понимаю. Я всякие штуки пробовал, и они почти все хороши, но не настолько, чтобы рушить свою жизнь
ну а те которые убивают жизнь алкоголем к примеру..увы, кто то может остановиться, кто то нет.
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Ответ Splin
ну а те которые убивают жизнь алкоголем к примеру..увы, кто то может остановиться, кто то нет.
А ты бросить попробуй
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