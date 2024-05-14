Беднар об отстранении Ничушкина: «Это вредит «Колорадо», он отличный игрок. У нас еще больше 20 парней, которым не все равно, они здесь и хотят победить – мы должны сосредоточиться на этом»

Джаред Беднар высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Тренер «Эвеланш» сообщил, что узнал о ситуации с нападающим «через некоторое время после предматчевой раскатки» и поговорил с игроками, когда они возвращались на арену перед матчем с «Далласом» (1:5, 1-3 в серии).

«Да, это плохо для нашей команды. Мы должны перевернуть страницу, мы должны играть намного лучше, чем сегодня.

В нашей раздевалке все еще есть больше 20 парней, которым не все равно и которые хотят победить, и они здесь, и это то, на чем мы должны сосредоточиться.

Это вредит нашей команде, без сомнения. Он отличный игрок.

Я узнал Вэла как человека, и я узнал его как одного из наших товарищей по команде и игрока, и я хочу для него самого лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив, и я хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее.

Я хочу самого лучшего для него и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», – сказал главный тренер « » .