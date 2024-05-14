Быков о ЧМ по хоккею-2024: «Без сборной России нет желания смотреть турнир. Возможно, посмотрю финальные матчи, если удастся»

Вячеслав Быков высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

«Если честно, без наших нет желания смотреть чемпионат мира. Возможно, посмотрю финальные матчи, если удастся.

Для наших болельщиков, безусловно, зрелищность чемпионата мира упала без сборной России. А остальные болельщики за свои сборные переживают и смотрят матчи. Для них это возможность подняться выше или выиграть без потенциального кандидата на призовое место и на чемпионство.

Фавориты? Думаю, фаворитами турнира традиционно будут североамериканцы, скандинавы и возможно, чехи или словаки. Сейчас все зависит от качества приглашенных игроков и их отношению к турниру», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.