Гендиректор ФХР о независимости КХЛ: «НХЛ не думает о ЧМ, ОИ, правительство не может им указывать. Вот – независимая лига. У нас – перестановка мебели в квартире»

Теги ФХР НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Курбатов Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор ФХР ответил, может ли КХЛ стать независимой лигой.

– Сильно ли изменятся отношения ФХР с КХЛ, учитывая, что она становится независимой?

– Нет никакого закона. Нет там никаких независимых лиг. Почитайте то, что внесли. Я за последнее время прочел эти законы много раз. Там нет слов «независимая лига».

– КХЛ будет зависеть от министерства спорта, а не от ФХР.

– В какой части они будут зависеть?

– По лимиту на легионеров, календарю, праву проведения чемпионата России.

– У нас вся система российского спорта выстроена под министерство спорта, которое является регулятором. В рамках регулятора полномочия могут перемещаться от одного субъекта к другому. В этом нет ничего страшного.

Нужно понимать, что «независимая лига» – это что‑то вроде НХЛ, которая платит налоги в Америке и Канаде. В этом смысле она не зависит от министерства спорта, которого там и нет, собственно.

Там может быть любое количество легионеров, лига не подписывает кодекс WADA и так далее. А у нас открываешь главу 16 ФЗ – она посвящена антидопингу. Там написано, что у нас весь антидопинг проводится по правилам WADA. Все, точка.

Надо отдавать себе отчет, что если мы говорим о независимости от международных институтов, то это задача решаемая. Но она решается не в рамках законодательства о спорте.

Пока мы находимся в этих рамках, у нас никаких независимых лиг не будет. У нас ничего не изменится от того, будет подписывать календарь соревнований Михаил Дегтярев или Дмитрий Курбатов.

НХЛ не думает о чемпионате мира и Олимпийских играх. Лига отпускает туда игроков в те моменты, когда считает это выгодным для себя. Правительство не может им указывать – отпускать или не отпускать. Вот это называется – независимая лига.

А те изменения, которые происходят у нас сейчас, не то, что косметические… Это называется перестановка мебели в рамках одной квартиры. Глобально ничего не меняется.

Мы не уходим из‑под WADA, олимпийской системы и влияния международных федераций. Вот это самое главное, – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

5 комментариев
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НХЛ-это коммерческая лига с 107 летней историей,а кхл-это государственная дотационная гаспромовская лига.
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Ну и где он неправ?
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лига полезных ископаемых ,они на пиве с хот догами миллиардеры а мы на нефти и газе ущербные
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