Роман Ротенберг: «Нужно создать условия для зрелищного хоккея. Если техничные ребята будут развиваться, появится больше людей на трибунах. Тогда хоккей будет спортом номер один»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг хочет, чтобы в КХЛ была тенденция в пользу зрелищного хоккея

– Какое самое яркое событие в минувшем сезоне КХЛ вы можете выделить?

– Весь сезон выдался ярким. Мы хотим, чтобы у нас была тенденция в пользу зрелищного хоккея, чтобы забивалось больше голов, чтобы техничные игроки имели возможность творить. Это наша задача. Тогда у нас вырастут рейтинги, будет еще больше ярких событий.

– В прошедшем сезоне было много нововведений, чтобы игра становилась быстрее. Вы почувствовали, что хоккей изменился?

– Очень многое зависит от самих игроков и от тренеров. Мы идем шаг за шагом, двигаемся в правильном направлении. Многое еще нужно улучшить, есть над чем работать.

– Что именно вы бы хотели улучшить?

– Нам нужно совместно создать все условия для зрелищного хоккея, чтобы игроки могли творить.

Если наши техничные ребята будут развиваться, то появится больше людей на трибунах, у спонсоров будет больше желания. Тогда хоккей будет спортом номер один, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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12 комментариев
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"Надо", "нужно", "будет", "станет"...

Покорители будущего, болтуны в настоящем, шпана из прошлого.
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Рома сезон закончен-отдохни. Там НХЛ плейоф гоняют смотри , опыта набирайся.
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Да не появится!
Слишком много проблем в стране у каждого человека конкретно в моменте. Здоровье, семья, работа, быт. И искать утеху в бутылке легче чем в походе на хоккей

Извините. Выводы по провинциальным городкам в которых был🤷🏻‍♂️
+11
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+7
Резюмируем..... игроков СКА нельзя будет касаться
+6
-1
+5
Когда дурак попадёт в помощь тренерам и реабилитации? Как в нхл ...
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+3
Хоккей станет спортом номер 1, когда его покинут такие как ты.
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+2
Ответ Алексей Тор
Рома сезон закончен-отдохни. Там НХЛ плейоф гоняют смотри , опыта набирайся.
801-ю никак не осилит
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Небо синее, трава зелёная
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Для того чтобы хоккей стал спортом номер один в стране, Роман должен перейти «поднимать» футбол)))
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Сейчас кто игрокам мешает творить? Если не хватает хоккейного интеллекта, то можно сколько угодно создавать условия, толку не будет.
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Введите funуйди и всё попрёт
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