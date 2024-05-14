Роман Ротенберг: «Нужно создать условия для зрелищного хоккея. Если техничные ребята будут развиваться, появится больше людей на трибунах. Тогда хоккей будет спортом номер один»

Роман Ротенберг хочет, чтобы в была тенденция в пользу зрелищного хоккея

– Какое самое яркое событие в минувшем сезоне КХЛ вы можете выделить?

– Весь сезон выдался ярким. Мы хотим, чтобы у нас была тенденция в пользу зрелищного хоккея, чтобы забивалось больше голов, чтобы техничные игроки имели возможность творить. Это наша задача. Тогда у нас вырастут рейтинги, будет еще больше ярких событий.

– В прошедшем сезоне было много нововведений, чтобы игра становилась быстрее. Вы почувствовали, что хоккей изменился?

– Очень многое зависит от самих игроков и от тренеров. Мы идем шаг за шагом, двигаемся в правильном направлении. Многое еще нужно улучшить, есть над чем работать.

– Что именно вы бы хотели улучшить?

– Нам нужно совместно создать все условия для зрелищного хоккея, чтобы игроки могли творить.

Если наши техничные ребята будут развиваться, то появится больше людей на трибунах, у спонсоров будет больше желания. Тогда хоккей будет спортом номер один, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.