Роман Ротенберг: «Нужно создать условия для зрелищного хоккея. Если техничные ребята будут развиваться, появится больше людей на трибунах. Тогда хоккей будет спортом номер один»
Роман Ротенберг хочет, чтобы в КХЛ была тенденция в пользу зрелищного хоккея
– Какое самое яркое событие в минувшем сезоне КХЛ вы можете выделить?
– Весь сезон выдался ярким. Мы хотим, чтобы у нас была тенденция в пользу зрелищного хоккея, чтобы забивалось больше голов, чтобы техничные игроки имели возможность творить. Это наша задача. Тогда у нас вырастут рейтинги, будет еще больше ярких событий.
– В прошедшем сезоне было много нововведений, чтобы игра становилась быстрее. Вы почувствовали, что хоккей изменился?
– Очень многое зависит от самих игроков и от тренеров. Мы идем шаг за шагом, двигаемся в правильном направлении. Многое еще нужно улучшить, есть над чем работать.
– Что именно вы бы хотели улучшить?
– Нам нужно совместно создать все условия для зрелищного хоккея, чтобы игроки могли творить.
Если наши техничные ребята будут развиваться, то появится больше людей на трибунах, у спонсоров будет больше желания. Тогда хоккей будет спортом номер один, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Покорители будущего, болтуны в настоящем, шпана из прошлого.
Слишком много проблем в стране у каждого человека конкретно в моменте. Здоровье, семья, работа, быт. И искать утеху в бутылке легче чем в походе на хоккей
Извините. Выводы по провинциальным городкам в которых был🤷🏻♂️