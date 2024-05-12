Сборная Швейцарии – Сборная Чехии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют сборная Швейцарии и сборная Чехии в группе a Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швейцарии – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
Сборная Швейцарии: все новости
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная Швейцарии
- Австрия – Швейцария : 5 – 6
- Швейцария – Норвегия : 5 – 2
- Швейцария – Германия : 1 – 3
- Швейцария – Латвия : 3 – 4
- Чехия – Швейцария : 2 – 4
Последние матчи сборная Чехии
- Норвегия – Чехия : 3 – 6
- Чехия – Финляндия : 1 – 0
- США – Чехия : 3 – 0
- Канада – Чехия : 3 – 1
- Чехия – Швейцария : 2 – 4
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