Овечкин впервые в карьере забил минимум две шайбы в трех матчах подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата против «Айлендерс».

Россиянин впервые в карьере забил как минимум две шайбы в трех играх подряд.

Ранее он сделал хет-трик в матче с «Нью-Джерси» (5:2), а также забросил две шайбы во встрече с «Каролиной» (2:0).

Всего в текущем сезоне 34-летний Овечкин набрал 49 (33+16) очков в 49 матчах.

Овечкин забил 690-й и 691-й голы в карьере и обогнал Лемье, войдя в топ-10 снайперов НХЛ

