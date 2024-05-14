Маккиннон, Макар и Рантанен остались без очков и набрали по «минус 3» в 4-м матче серии с «Далласом»

Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар остались без очков в 4-м матче с «Далласом».

« » уступил «Старс» в игре второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-3 в серии).

Защитник «Эвеланш» , форварды , и не набрали очков и завершили матч с худшей полезностью в команде – у всех по «минус 3».

Отметим, что эти 4 игрока входят в топ-5 лучших бомбардиров команды в текущем плей-офф НХЛ.

Пятый игрок из списка – форвард Валерий Ничушкин – в матче не сыграл, так как был отстранен НХЛ как минимум на 6 месяцев. Он попал в третий этап программы помощи игрокам лиги.