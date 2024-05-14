Маккиннон, Макар и Рантанен остались без очков и набрали по «минус 3» в 4-м матче серии с «Далласом»
Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар остались без очков в 4-м матче с «Далласом».
«Колорадо» уступил «Старс» в игре второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-3 в серии).
Защитник «Эвеланш» Кэйл Макар, форварды Нэтан Маккиннон, Микко Рантанен и Арттури Лехконен не набрали очков и завершили матч с худшей полезностью в команде – у всех по «минус 3».
Отметим, что эти 4 игрока входят в топ-5 лучших бомбардиров команды в текущем плей-офф НХЛ.
Пятый игрок из списка – форвард Валерий Ничушкин – в матче не сыграл, так как был отстранен НХЛ как минимум на 6 месяцев. Он попал в третий этап программы помощи игрокам лиги.