Соуси дисквалифицирован на один матч за удар Макдэвиду клюшкой в лицо. Защитник «Ванкувера» не сыграет в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон видео НХЛ Коннор Макдэвид Карсон Соуси Хоккей

Карсон Соуси пропустит один матч серии против «Эдмонтона».

НХЛ дисквалифицировала защитника «Ванкувера» на один матч за удар Коннору Макдэвиду клюшкой в лицо.

Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4).

За воротами «Кэнакс» повздорили Карсон Соуси и Коннор Макдэвид. Никита Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.

Задоров был оштрафован на пять тысяч долларов за этот удар. Соуси, сыгравший 17:48 в третьем матче, не примет участие в четвертой встрече между клубами.

4 комментария
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Лол, Эдмонтон рискует проиграть серию, срочно спасаем бегунка
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Ответ Direct free kick
А заборову ничего?
5 косарей штраф
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