Соуси дисквалифицирован на один матч за удар Макдэвиду клюшкой в лицо. Защитник «Ванкувера» не сыграет в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»
Карсон Соуси пропустит один матч серии против «Эдмонтона».
НХЛ дисквалифицировала защитника «Ванкувера» на один матч за удар Коннору Макдэвиду клюшкой в лицо.
Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4).
За воротами «Кэнакс» повздорили Карсон Соуси и Коннор Макдэвид. Никита Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.
Задоров был оштрафован на пять тысяч долларов за этот удар. Соуси, сыгравший 17:48 в третьем матче, не примет участие в четвертой встрече между клубами.