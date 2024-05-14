Соуси дисквалифицирован на один матч за удар Макдэвиду клюшкой в лицо. Защитник «Ванкувера» не сыграет в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»

Карсон Соуси пропустит один матч серии против «Эдмонтона».

дисквалифицировала защитника « » на один матч за удар клюшкой в лицо.

Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между « » и «Ванкувером» (3:4).

За воротами «Кэнакс» повздорили Карсон Соуси и Коннор Макдэвид. Никита Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.

Задоров был оштрафован на пять тысяч долларов за этот удар. Соуси, сыгравший 17:48 в третьем матче, не примет участие в четвертой встрече между клубами.