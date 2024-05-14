Панарин остался без очков во 2-м подряд матче плей-офф. У него 1 бросок, 1 потеря и «минус 2» за 17:07 в 5-й игре серии с «Каролиной»

Артемий Панарин остался без очков во 2-м подряд матче плей-офф с «Каролиной».

Форвард « » не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (1:4, 3-2).

В активе россиянина 9 (4+5) очков в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 3».

Сегодня Панарин (17:07, 3:43 – в большинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю.