Сборная США – Сборная Словакии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют сборная США и сборная Словакии в группе b Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «ČEZ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная США – сборная Словакии
- Начало матча запланировано на 17:20 по московскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная США
- США – Германия : 6 – 1
- Швеция – США : 5 – 2
- США – Латвия : 3 – 4
- США – Германия : 3 – 4
- США – Чехия : 3 – 0
Последние матчи сборная Словакии
- Словакия – Казахстан : 6 – 2
- Словакия – Германия : 4 – 6
- Словакия – Норвегия : 4 – 1
- Словения – Словакия : 0 – 1
- Казахстан – Словакия : 4 – 3
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