Сборная США – Сборная Словакии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 13 мая

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В понедельник, 13 мая, сыграют сборная США и сборная Словакии в группе b Чемпионата Мира по хоккею.

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Во сколько играют сборная США – сборная Словакии

  • Начало матча запланировано на 17:20 по московскому времени.

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Сборная Словакии: все новости

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➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

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