Генменеджер «Бостона» о голе «Флориды» после помехи вратарю: «Хотите прозрачности? Поставьте арбитров перед микрофоном, чтобы они ответили. Они могут интерпретировать правило 69»

Теги судьи Бостон Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Чарли Койл Дон Суини Сэм Беннетт Джереми Сваймен Хоккей

Дон Суини предложил арбитрам объяснять свои решения в матчах НХЛ.

«Бостон» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего «Бостона» Чарли Койла на голкипера Джереми Сваймена.

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Моя мысль заключается в том, что мы не должны спрашивать тренера после матча о его мнении про судейство. Следует сосредоточиться на том, что нам не удалось сделать хорошо в ходе матча, чтобы одержать победу.

Такие вопросы [про судейство] должны быть адресованы руководителю арбитров или самим судьям.

Хотите прозрачности? Тогда поставьте арбитров перед микрофоном, чтобы они ответили на вопрос.

Только у них есть опыт, позволяющий применить любую интерпретацию к правилу 69 [правило атаки на вратаря в НХЛ]», – сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.

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2 комментария
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Ответ Коршунов-73
Не хочется ныть про судейство, да и я не спорю, что пока Фло по серии получше Бостона, но создается впечатление, что все как-то где-то уже распланировано заранее) Разочарование..
Бостону мстят за начало прошлого десятилетия, когда все боялись Больших и Плохих медведей, которые всех в лед укатывали.
Но времена давно уже поменялись.
А сейчас по факту Пантеры гораздо сильней. Но засчитывать такое это дичь и плевок нам в морду. Ныть глупо. Но в нынешней попсовой НХЛ настоящий Бостон мы еще долго не увидим...
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Не хочется ныть про судейство, да и я не спорю, что пока Фло по серии получше Бостона, но создается впечатление, что все как-то где-то уже распланировано заранее) Разочарование..
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