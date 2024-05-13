Генменеджер «Бостона» о голе «Флориды» после помехи вратарю: «Хотите прозрачности? Поставьте арбитров перед микрофоном, чтобы они ответили. Они могут интерпретировать правило 69»

Дон Суини предложил арбитрам объяснять свои решения в матчах НХЛ.

« » проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» .

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего «Бостона» на голкипера .

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Моя мысль заключается в том, что мы не должны спрашивать тренера после матча о его мнении про судейство. Следует сосредоточиться на том, что нам не удалось сделать хорошо в ходе матча, чтобы одержать победу.

Такие вопросы [про судейство] должны быть адресованы руководителю арбитров или самим судьям.

Хотите прозрачности? Тогда поставьте арбитров перед микрофоном, чтобы они ответили на вопрос.

Только у них есть опыт, позволяющий применить любую интерпретацию к правилу 69 [правило атаки на вратаря в ]», – сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.