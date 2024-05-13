Есмантович про ИИХФ: «То не допускают сборные, то забывают про титулы. Надо эту федерацию возглавить, либо идти своей дорогой, строить российский хоккей, возрождать традиции»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой сборная СССР КХЛ Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Игорь Есмантович ответил на возможности о возможности КХЛ стать независимой лигой.

– Сейчас КХЛ идет к независимости. Вы это приветствуете?

– Я приветствую самостоятельность всех структур, которые могут влиять на российский хоккей.

Но я бы не хотел, чтобы иностранные компании влияли на наш хоккей – я категорически против этого.

Мне до конца неизвестно, что юридически происходит между КХЛ и ФХР, но я надеюсь, что с обеих сторон найдут выход из положения.

Во всяком случае все клубы будут рады какому-то консенсусу.

Слушайте, то они [ИИХФ] беспокоятся о нашей безопасности и не допускают сборные до турниров. То забывают про титулы сборных России и СССР.

Все время появляются какие-то отговорки, которые мы пытаемся обсуждать. Но не надо обсуждать!

Надо либо возглавить эту федерацию международную, либо идти своей дорогой, строить свой российский хоккей, возрождать традиции, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

3 комментария
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есмантович приветствует самостоятельность всех структур,но почему то никак не оторвется от госкомпании роснефть,смотрящим над которой пыня поставил сечина.
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О каких традициях он говорит? Красная машина? Так её возродил самородок из Албании! Или возродить чтобы всех игроков забирал ЦСКА, но тут опять тот же супермен ваш конкурент!
Так какие традиции? Выходите уже из iihf и перестаньте ныть!!!
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ты кто такой ???
давайдасвидания!!!!!!!!!!!!!!!
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