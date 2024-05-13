Есмантович про ИИХФ: «То не допускают сборные, то забывают про титулы. Надо эту федерацию возглавить, либо идти своей дорогой, строить российский хоккей, возрождать традиции»
Игорь Есмантович ответил на возможности о возможности КХЛ стать независимой лигой.
– Сейчас КХЛ идет к независимости. Вы это приветствуете?
– Я приветствую самостоятельность всех структур, которые могут влиять на российский хоккей.
Но я бы не хотел, чтобы иностранные компании влияли на наш хоккей – я категорически против этого.
Мне до конца неизвестно, что юридически происходит между КХЛ и ФХР, но я надеюсь, что с обеих сторон найдут выход из положения.
Во всяком случае все клубы будут рады какому-то консенсусу.
Слушайте, то они [ИИХФ] беспокоятся о нашей безопасности и не допускают сборные до турниров. То забывают про титулы сборных России и СССР.
Все время появляются какие-то отговорки, которые мы пытаемся обсуждать. Но не надо обсуждать!
Надо либо возглавить эту федерацию международную, либо идти своей дорогой, строить свой российский хоккей, возрождать традиции, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Так какие традиции? Выходите уже из iihf и перестаньте ныть!!!
давайдасвидания!!!!!!!!!!!!!!!