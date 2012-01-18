Овечкин забил 690-й гол в карьере и догнал Лемье, войдя в топ-10 снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в ворота «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта шайба позволила россиянину догнать Марио Лемье в списке лучших снайперов в истории лиги. Теперь на счету Овечкина стало 690 голов, вместе с Лемье он делит 10-е место.
Овечкину потребовалось сыграть 1133 матча за 15 лет, чтобы забить 690 голов.
Две заброшенные шайбы отделяют Овечкина от девятой строчки в этом списке, на которой расположился Стив Айзерман (692), и четыре – от восьмой с Марком Мессье (694).
🚨 #690 for @ovi8 ! #CapsIsles #ALLCAPS pic.twitter.com/CCKsZU2jec— Washington Capitals (@Capitals) January 18, 2020