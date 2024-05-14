Михайлов о клубе из Турции в КХЛ: «На сегодня турецкой команде рано играть в лиге. В будущем можно»

Теги ФХР Борис Михайлов КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Михайлов высказался о сотрудничестве ФХР и Федерации хоккея Турции.

9 мая Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея.

«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить.

Президент Турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодня турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Президент федерации хоккея Турции: «В планах – создание клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Строим ледовые дворцы, чтобы выходить на международную арену»

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2 комментария
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а из "китая" не рано? мытищи заняли "китаем", балашиху можно "турцией" ))
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Это не так, делается просто - пригласили полтора десятка канадцев, заплатили хорошие деньги, и никакие ЦСКА т Металлурги не увидят больше Кубка Гагарина.
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