Михайлов о клубе из Турции в КХЛ: «На сегодня турецкой команде рано играть в лиге. В будущем можно»

Борис Михайлов высказался о сотрудничестве ФХР и Федерации хоккея Турции.

9 мая Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея.

«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить.

Президент Турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодня турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Президент федерации хоккея Турции: «В планах – создание клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Строим ледовые дворцы, чтобы выходить на международную арену»