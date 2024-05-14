Михайлов о клубе из Турции в КХЛ: «На сегодня турецкой команде рано играть в лиге. В будущем можно»
Борис Михайлов высказался о сотрудничестве ФХР и Федерации хоккея Турции.
9 мая Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея.
«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить.
Президент Турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодня турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Президент федерации хоккея Турции: «В планах – создание клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Строим ледовые дворцы, чтобы выходить на международную арену»