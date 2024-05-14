Орлов в 5-м матче с «Рейнджерс»: передача, 3 блока и «+2» за 19:34. У защитника 2+3 в 10 играх в плей-офф

Дмитрий Орлов сделал результативную передачу в 5-м матче серии с «Рейнджерс».

Защитник «Каролины» ассистировал Джордану Стаалу, сравнявшему счет в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3).

В активе россиянина стало 5 (2+3) очков в 10 играх в текущем плей-офф при полезности «+1».

Сегодня Орлов (19:34, 0:16 – в большинстве, 1:34 – в меньшинстве, «+2») сделал 3 блока и 1 перехват, а также получил малый штраф.