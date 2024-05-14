Орлов в 5-м матче с «Рейнджерс»: передача, 3 блока и «+2» за 19:34. У защитника 2+3 в 10 играх в плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сделал результативную передачу в 5-м матче серии с «Рейнджерс».

Защитник «Каролины» ассистировал Джордану Стаалу, сравнявшему счет в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3). 

В активе россиянина стало 5 (2+3) очков в 10 играх в текущем плей-офф при полезности «+1». 

Сегодня Орлов (19:34, 0:16 – в большинстве, 1:34 – в меньшинстве, «+2») сделал 3 блока и 1 перехват, а также получил малый штраф. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Молодец Дмитрий, зацепились всё же, уже казалось достигли дна, тут и Кузя вроде проснулся и фартить начало, вобщем удачи, камбэк будет знатный если вынесут рейнджеров.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий