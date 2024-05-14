Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»

Теги Металлург Мг ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Андрей Разин олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о перспективе Андрея Разина поработать в сборной.

Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024. Вчера Андрей Разин был признан лучшим тренером сезона.

«Мы всегда приветствуем новых тренеров. Очень хорошо, что у нас растут специалисты.

В будущем ФХР будет рассматривать Андрея Владимировича в качестве кандидата на работу в национальной сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера.

Очень тяжело завоевать звание чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина. Но еще тяжелее это звание удержать. Посмотрим, как он справится с этим в следующем сезоне, чтобы он превратился в действительно сильного тренера, на которого можно положиться на чемпионатах мира и Олимпийских играх», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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15 комментариев
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Со стороны Третьяка это выглядит "дружеским" похлопыванием по плечу со словами: "Давай Андрей, работай...а мы посмотрим стоит ли тебя рассматривать в качестве тренера сборной"..
То есть Разин, выиграв КГ должен что-то ещё доказать. А Ротан, "посмотревший 800 матчей (хотя, сейчас, наверное уже 1000😂), и стабильно вылетающий на ранних стадиях плей-офф с 10 пятерками в составе СКА - это "прекрасный и уже всем все доказавший специалист"🤦‍♂️
С учётом того, что Ротан пустил корни и рассматривает сборную как "личную вотчину", в перспективы талантливого тренера Разина, в качестве тренера сборной, верится с трудом.
Хотя это было бы отличным вариантом. Увидеть Разина тренером главной хоккейной команды страны.
+11
0
+11
Пока сборная катает супер-серии с соседями, Разину там делать нечего. Он мужик прямой, извергать такие тонны восторга как Рома не сможет, а ничего другого сейчас просто нет.
+7
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+7
"но для этого нужно будет постажироваться помощником в СКА" - добавил легендарный вратарь.
+5
0
+5
Там же Ромка корни пустил, его теперь не выгонишь.Ему конкуренты не нужны.
+4
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+4
Ротенберг: вот сейчас не понял?!
+4
0
+4
Сомневаюсь, что Разину это нужно. Разин и Ротан - люди несовместимые. Разин - харизматичная и состоявшаяся личность. К тому же с непростым характером. А кто такой Ротан? Чужая собака не в своем огороде. Проще говоря он никто
+3
0
+3
Ну, это только когда Ротенберг на пенсию выйдет
+3
0
+3
"Посмотрим, как он справится с этим в следующем сезоне, чтобы он превратился в действительно сильного тренера, каким уже родился Ротенберг"
+2
0
+2
Ответ Максим Седов
Со стороны Третьяка это выглядит "дружеским" похлопыванием по плечу со словами: "Давай Андрей, работай...а мы посмотрим стоит ли тебя рассматривать в качестве тренера сборной".. То есть Разин, выиграв КГ должен что-то ещё доказать. А Ротан, "посмотревший 800 матчей (хотя, сейчас, наверное уже 1000😂), и стабильно вылетающий на ранних стадиях плей-офф с 10 пятерками в составе СКА - это "прекрасный и уже всем все доказавший специалист"🤦‍♂️ С учётом того, что Ротан пустил корни и рассматривает сборную как "личную вотчину", в перспективы талантливого тренера Разина, в качестве тренера сборной, верится с трудом. Хотя это было бы отличным вариантом. Увидеть Разина тренером главной хоккейной команды страны.
«Вы еще молодой,у вас все впереди…» (с)
+2
0
+2
Сейчас Третьяку 72. Вряд ли он доживёт до возвращения сборной на ЧМ ИИХФ, а до этого постоянный тренер сборной и не нужен.

В целом же типичный пустой трёп от Владислава
+2
-1
+1
Разин топ! С молодыми пацанами фзял кубок!!
+1
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Разину бы возглавить молодежку, когда разрешат играть. С ним я думаю получится отличный вариант, да и трений за пост главной командой не будет.
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Но зачем, если есть куда более талантливый Ротенберг.
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Этот дед долго ещё будет изображать деятельность?
заслуги прошлого понятны, а как Федерация Хоккея России после Пхенчхона сработала? Там еле еле, напердели победу над Германией. Чемпионаты молодёжные и взрослыслые (до бана) про.. ли.
Явное одно достижение, убожество именуемое тренером и это же недоразумение записанное как вице-президент ФХР, так шумит по интернетам, как будто межгалактический кубок выиграло сто раз.
И на этом все достижения ФХР, за эти годы.
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Кучерявого вы быстро рассмотрели, видимо за его плечами успехи более впечатляющие.
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