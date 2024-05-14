Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»
Владислав Третьяк рассказал о перспективе Андрея Разина поработать в сборной.
Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024. Вчера Андрей Разин был признан лучшим тренером сезона.
«Мы всегда приветствуем новых тренеров. Очень хорошо, что у нас растут специалисты.
В будущем ФХР будет рассматривать Андрея Владимировича в качестве кандидата на работу в национальной сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера.
Очень тяжело завоевать звание чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина. Но еще тяжелее это звание удержать. Посмотрим, как он справится с этим в следующем сезоне, чтобы он превратился в действительно сильного тренера, на которого можно положиться на чемпионатах мира и Олимпийских играх», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
То есть Разин, выиграв КГ должен что-то ещё доказать. А Ротан, "посмотревший 800 матчей (хотя, сейчас, наверное уже 1000😂), и стабильно вылетающий на ранних стадиях плей-офф с 10 пятерками в составе СКА - это "прекрасный и уже всем все доказавший специалист"🤦♂️
С учётом того, что Ротан пустил корни и рассматривает сборную как "личную вотчину", в перспективы талантливого тренера Разина, в качестве тренера сборной, верится с трудом.
Хотя это было бы отличным вариантом. Увидеть Разина тренером главной хоккейной команды страны.
В целом же типичный пустой трёп от Владислава
заслуги прошлого понятны, а как Федерация Хоккея России после Пхенчхона сработала? Там еле еле, напердели победу над Германией. Чемпионаты молодёжные и взрослыслые (до бана) про.. ли.
Явное одно достижение, убожество именуемое тренером и это же недоразумение записанное как вице-президент ФХР, так шумит по интернетам, как будто межгалактический кубок выиграло сто раз.
И на этом все достижения ФХР, за эти годы.