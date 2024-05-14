Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»

Владислав Третьяк рассказал о перспективе Андрея Разина поработать в сборной.

Под руководством тренера « » завоевал Кубок Гагарина-2024. Вчера Андрей был признан лучшим тренером сезона.

«Мы всегда приветствуем новых тренеров. Очень хорошо, что у нас растут специалисты.

В будущем ФХР будет рассматривать Андрея Владимировича в качестве кандидата на работу в национальной сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера.

Очень тяжело завоевать звание чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина. Но еще тяжелее это звание удержать. Посмотрим, как он справится с этим в следующем сезоне, чтобы он превратился в действительно сильного тренера, на которого можно положиться на чемпионатах мира и Олимпийских играх», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.