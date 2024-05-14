НХЛ начнет объявлять имена обладателей индивидуальных призов 14 мая. Главные награды вручат 27 июня в Лас-Вегасе

НХЛ начнет объявлять имена обладателей индивидуальных призов 14 мая.

Ранее для большинства наград были названы имена трех претендентов, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов).

Голосование проходило после завершения регулярного чемпионата . Имена обладателей самых престижных призов будут названы после окончания сезона.

Расписание на данный момент выглядит так:

14 мая – приз Марка Мессье за лидерство. Имена претендентов не объявлялись, будет назван только победитель, выбранный самим Мессье.

15 мая – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Претенденты – Фредерик Андерсен («Каролина»), Коннор Ингрэм («Аризона»), Оливер Шилингтон («Калгари»).

18 мая – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана). Претенденты – Александр Барков (« »), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джордан Стаал («Каролина»).

22 мая – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру). Претенденты – Рик Боунесс («Виннипег»), Эндрю Брюнетт («Нэшвилл»), Рик Токкет («Ванкувер»).

28 мая – «Кинг Клэнси Трофи» (приз за лидерские качества на льду и за его пределами, а также участие в гуманитарных программах). Имена претендентов не объявлялись.

30 мая – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду). Претенденты – Остон Мэттьюс («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Джейкоб Слэвин («Каролина»).

10 июня – «Джим Грегори Эворд» (приз лучшему генеральному менеджеру). Претенденты будут объявлены с 20 по 26 мая. В случае с этой наградой голосование пройдет после завершения второго раунда плей-офф.

13 июня – приз Вилли О’Ри (шесть номинантов, вручается человеку, который при помощи спорта оказал положительное влияние на общество).

Имена обладателей 5 наград будут названы 27 июня на церемонии в Лас-Вегасе.

27 июня – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов). Претенденты – (« »), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Коннор Хеллибак («Виннипег»).

27 июня – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). Претенденты – Коннор Бедард («Чикаго»), Брок Фэйбер («Миннесота»), Люк Хьюз («Нью-Джерси»).

27 июня – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику). Претенденты – Куинн Хьюз («Ванкувер»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Кэйл Макар («Колорадо»).

27 июня – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды). Претенденты – Никита Кучеров («Тампа»), (« »), (« »).

27 июня – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ). Претенденты – Никита Кучеров (« »), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Остон Мэттьюс («Торонто»).

Еще одна награда будет вручена в рамках драфта НХЛ.

28 июня – приз Э. Дж. МакГуайра за выдающиеся достижения. Вручается доступному для драфта текущего года игроку, который лучше всех демонстрирует стремление к совершенству.

При этом уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.

Нападающий « » выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 144 очка в 81 игре).

из « » выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 69 шайб).

Вратарь « » Коннор Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперу самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.