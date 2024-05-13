Третьяк о ЧМ-2024: «Болеем только за Казахстан. Результат сотрудничества с Россией – победа над Францией. Мы и белорусы – сильные спарринг-партнеры»
Владислав Третьяк заявил о поддержке сборной Казахстана на ЧМ-2024.
Казахстанская команда начала турнир с победы над сборной Франции (3:1), но проиграла команде Словакии (2:6) во втором матче чемпионата.
«Сейчас мы болеем только за Казахстан, за команду, чьи представители играют в Континентальной хоккейной лиге.
Как результат сотрудничества Казахстана с Россией – их победа над французами. Желаем казахстанским хоккеистам удачи на турнире.
Те игры, которые мы совместно проводим в течение последних двух лет в рамках туров сборной, очень важны для Казахстана.
Ведь мы и белорусская сборная выступаем в качестве сильных и качественных спарринг-партнеров уровня чемпионата мира.
Надеюсь, они займут престижное место по итогам первенства», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
спортсменом был великим, человеком оказался...