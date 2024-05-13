Третьяк о ЧМ-2024: «Болеем только за Казахстан. Результат сотрудничества с Россией – победа над Францией. Мы и белорусы – сильные спарринг-партнеры»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк заявил о поддержке сборной Казахстана на ЧМ-2024.

Казахстанская команда начала турнир с победы над сборной Франции (3:1), но проиграла команде Словакии (2:6) во втором матче чемпионата.

«Сейчас мы болеем только за Казахстан, за команду, чьи представители играют в Континентальной хоккейной лиге.

Как результат сотрудничества Казахстана с Россией – их победа над французами. Желаем казахстанским хоккеистам удачи на турнире.

Те игры, которые мы совместно проводим в течение последних двух лет в рамках туров сборной, очень важны для Казахстана.

Ведь мы и белорусская сборная выступаем в качестве сильных и качественных спарринг-партнеров уровня чемпионата мира.

Надеюсь, они займут престижное место по итогам первенства», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

7 комментариев
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кто-то в шутку написал, что этим хвастаться ещё будут. Так и случилось, но что-то не смешно
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2:6 от словакии тоже гордишься?
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Грамотно примазался (и традиционно обмазался)
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Всем жополизам одну и ту же смску прислали.
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Ответ Remy Cabella
2:6 от словакии тоже гордишься?
этот поиск чужих достижений, которые надо присвоить, доходит до абсурда. они пытаются присваивать даже то, чего нет.
спортсменом был великим, человеком оказался...
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Третьяк там снова нажрался? Победа над самой Францией, но в хоккее. Самому не стыдно?
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Казахстан-это не россия.
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