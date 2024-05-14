Третьяк о ЧМ-2024: «Большинство наших болельщиков не смотрит матчи – все следили только тогда, когда Россия играла. Я слежу за результатами»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк считает, что большинство россиян не смотрит матчи ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

«Чемпионат мира всегда вызывает интерес, но не у наших болельщиков.

Думаю, что большинство наших болельщиков не смотрит матчи турнира, потому что все следили за турниром только тогда, когда там играла наша национальная команда.

Я, например, слежу только за результатами, времени смотреть матчи нет.

Может быть, посмотрю финал», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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