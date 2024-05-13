Сборная Словакии – Сборная Латвии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют сборная Словакии и сборная Латвии в группе b Чемпионата Мира по хоккею.
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «ČEZ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Словакии – сборная Латвии
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная Словакии
Последние матчи сборная Латвии
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰