Губернатор Челябинской области про отказ Заварухина от «Челмета»: «Остаться в системе клуба – нормальное предложение»

Теги Трактор Челмет Алексей Заварухин КХЛ ВХЛ Матч ТВ Алексей Текслер Хоккей

Губернатор Челябинской области высказался о ситуации с Алексеем Заварухиным.

«Трактор» принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Заварухину было предложено возглавить фарм-клуб уральцев в ВХЛ, но специалист отказался.

«Да, Заварухину действительно предлагали возглавить «Челмет», но он отказался. Не буду комментировать, как он это предложение воспринял.

Но на мой взгляд, остаться в системе клуба – это нормальное предложение.

Но выбирает всегда сам человек», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

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3 комментария
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Езжай мэром в Чебаркуль тогда, в системе области останешься
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В чем прикол человеку идти на понижение?
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Давай в мэры Челябинска тогда, Котову сменишь)
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