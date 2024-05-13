Губернатор Челябинской области про отказ Заварухина от «Челмета»: «Остаться в системе клуба – нормальное предложение»
Губернатор Челябинской области высказался о ситуации с Алексеем Заварухиным.
«Трактор» принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
Заварухину было предложено возглавить фарм-клуб уральцев в ВХЛ, но специалист отказался.
«Да, Заварухину действительно предлагали возглавить «Челмет», но он отказался. Не буду комментировать, как он это предложение воспринял.
Но на мой взгляд, остаться в системе клуба – это нормальное предложение.
Но выбирает всегда сам человек», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.