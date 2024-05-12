Сборная Швейцарии – Сборная Канады где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют сборная Швейцарии и сборная Канады в группе a Чемпионата Мира по хоккею.
- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Страна.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швейцарии – сборная Канады
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
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