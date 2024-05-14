Ничушкин отстранен как минимум на 6 месяцев. Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ
Валерий Ничушкин отстранен как минимум на 6 месяцев.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ.
Об этом заявили НХЛ и Ассоциация игроков.
По условиям программы, Ничушкин будет отстранен без сохранения заработной платы минимум на 6 месяцев.
Через полгода он получит право подать заявление о возвращении.
15 января стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ.
Тогда хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».
Он вернулся в состав команды в марте. Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.
В 8 матчах в текущем плей-офф НХЛ Ничушкин набрал 10 (9+1) очков. Он повторил рекорд лиги по продолжительности голевой серии со старта розыгрыша (7 игр).
В прошлом году Валерий также не сумел доиграть плей-офф. Тогда это было связано с инцидентом в отеле в Сиэтле.
Выйти на пик своей карьеры и так бесславно её просрать!
Если ты не внимаешь благоразумию, то оно тебе обязательно отомстит.
В Челябе шахматы из чугуния.
"А мы в лечебно-трудовом профилактории живём,
Профилакторий - это наш второй дом.
А без профилактория от алкоголя мы умрём,
А если не умрём, то тронемся умом".
з.ы По крайней мере, это удар для Колорадо. Имхо, Ничушкин был для них всем. В меньшинстве пахал, в большинстве забивал, выигрывал силовую борьбу, мог грамотно шайбу придержать, мог дать пас (иногда неожиданный).