Ничушкин отстранен как минимум на 6 месяцев. Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ

Теги дисквалификации происшествия Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин отстранен как минимум на 6 месяцев.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ.

Об этом заявили НХЛ и Ассоциация игроков.

По условиям программы, Ничушкин будет отстранен без сохранения заработной платы минимум на 6 месяцев.

Через полгода он получит право подать заявление о возвращении.

15 января стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

Тогда хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

Он вернулся в состав команды в марте. Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.

В 8 матчах в текущем плей-офф НХЛ Ничушкин набрал 10 (9+1) очков. Он повторил рекорд лиги по продолжительности голевой серии со старта розыгрыша (7 игр).

В прошлом году Валерий также не сумел доиграть плей-офф. Тогда это было связано с инцидентом в отеле в Сиэтле.

 

 

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62 комментария
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Совсем скоро супер связка Ничушкин-Кузнецов воссоединится в легендарном СКА
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Вэл легенда )) забил 9 голов, с запасом так сказать, а остальное сами делайте , я пошел
+26
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Хет-трик Валерия Ничушкина
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Это фиаско...слов нет. Карьера в НХЛ закончена.
+17
-4
+13
Эх, Валера, Валера, всем спортсом тут радовались твоими успехами, а ты взял, да поднагадил. Лечись уже,так и семью не долго потерять.
+16
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+13
Провалил тест на наркотики
+13
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+11
Я помню пару один раз опаздывал на игру со своей любительской командой. Не сильно, буквально несколько минут. Но я навсегда запомнил то мерзкое чувство, что подставляю команду. Ничушкин кидает свою команду в ПО. Второй раз.
+12
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Я удивлюсь, если Колорадо оставит Ничушкина в составе после прохождения 3 этапа помощи игрокам НХЛ.
Выйти на пик своей карьеры и так бесславно её просрать!

Если ты не внимаешь благоразумию, то оно тебе обязательно отомстит.
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+7
По всей видимости Даллас можно поздравить с проходом
+6
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Кстати отстранение с какого числа вступает в силу? С сегодняшнего дня ? получается Вэл будет все лето кайфовать, а потом как раз к старту нового сезона выйдет из бани , как огурчик ))
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Если кто-то думает, что за алкоголь отстраняют на 6 месяцев - думайте дальше. Это не алкоголь
+7
-3
+4
Было бы наивно предполагать, что Вэл никак не отметит такую серию.
+4
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+3
Стрик из 8 матчей плей-офф с голами и программа помощи… в моей голове это вообще никак не мэтчится
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Вот те два... А ведь в этом ПО Вэл был хорош
+4
-1
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шах и мат .пт...
В Челябе шахматы из чугуния.
+3
-1
+2
Вспомнил песню Сектор газа - ЛТП.
"А мы в лечебно-трудовом профилактории живём,
Профилакторий - это наш второй дом.
А без профилактория от алкоголя мы умрём,
А если не умрём, то тронемся умом".
+2
0
+2
ну как ребенок, ей богу. я думаю, пора на выход, сколько можно это терпеть
+5
-3
+2
Ответ Spit@ma
Если кто-то думает, что за алкоголь отстраняют на 6 месяцев - думайте дальше. Это не алкоголь
Шерлок, ты ???
+3
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Ответ Alexey Drugov
Это фиаско...слов нет. Карьера в НХЛ закончена.
«Обожаю» людей которые делают поспешные выводы о других ситуациях или людях.
+1
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Ответ Paulll
Вот те два... А ведь в этом ПО Вэл был хорош
Может поэтому и был хорош, что играл под чем то?
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Ответ Болельщик МГ
Да какая разница где ширяться то. А дома так ещё удобнее вдвойне
Ты че злой такой, передерни себе или соседу и пройдет
+1
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Лол, а я то думаю, чего его из первого звена убрали в последних 2-х матчах.....ну и хз. Чё-то я не особо верю, чтобы в первом матче с Далласом было всё ок, во втором тоже, а в третьим вай-вай-вай всё плохо стало.
з.ы По крайней мере, это удар для Колорадо. Имхо, Ничушкин был для них всем. В меньшинстве пахал, в большинстве забивал, выигрывал силовую борьбу, мог грамотно шайбу придержать, мог дать пас (иногда неожиданный).
+2
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Ну это однозначно Конн Смайт Трофи
+2
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Ответ Злой Евгенатор
Ничушкин - это доктор Хаус от хоккея) Под наркотой он гениален))
Хаус был гениален и без наркоты. Он принимал викодин от боли, а не для того чтобы быть гениальней
+1
0
+1
Ответ Spit@ma
Если кто-то думает, что за алкоголь отстраняют на 6 месяцев - думайте дальше. Это не алкоголь
Уже написали что провалил тест на наркотики
+2
-1
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Вот сейчас смотрят руководство Виннипег Джетс, команда, болельщики на это и думают.
+2
-1
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В такой момент команду подвел, это конечно полный аут
+2
-1
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Походу тот мужик из Далласа который по стеклам постоянно тарабанит передал ему частичку себя
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Это хитрый план аля ЛТИР-2?
+1
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По ощущениям это все...Эх, Валера, Валера...
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