Ничушкин отстранен как минимум на 6 месяцев. Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ

Валерий Ничушкин отстранен как минимум на 6 месяцев.

Форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ.

Об этом заявили НХЛ и игроков.

По условиям программы, Ничушкин будет отстранен без сохранения заработной платы минимум на 6 месяцев.

Через полгода он получит право подать заявление о возвращении.

15 января стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

Тогда хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

Он вернулся в состав команды в марте. Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.

В 8 матчах в текущем плей-офф НХЛ Ничушкин набрал 10 (9+1) очков. Он повторил рекорд лиги по продолжительности голевой серии со старта розыгрыша (7 игр).

В прошлом году Валерий также не сумел доиграть плей-офф. Тогда это было связано с инцидентом в отеле в Сиэтле.