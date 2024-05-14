Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «Одна из задач – притягивать молодежь. Стоит пример «Металлурга»
Алексей Текслер объяснил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».
«Трактор» принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
«Действительно трудное решение. Алексей стал главным тренером по ходу сезона и сделал для бронзы очень многое.
Мы думали о том, по какому пути пойти, приняли решение назначить иностранного специалиста.
Гру занимается молодежью, одна из задач притягивать именно молодежь, и тут стоит пример «Металлурга», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.