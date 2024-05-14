Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «Одна из задач – притягивать молодежь. Стоит пример «Металлурга»

Теги Металлург Мг Трактор Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Политика Матч ТВ Алексей Текслер Хоккей

Алексей Текслер объяснил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

«Трактор» принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

«Действительно трудное решение. Алексей стал главным тренером по ходу сезона и сделал для бронзы очень многое.

Мы думали о том, по какому пути пойти, приняли решение назначить иностранного специалиста.

Гру занимается молодежью, одна из задач притягивать именно молодежь, и тут стоит пример «Металлурга», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

1 комментарий
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Иностранцам плевать на это. Он на зарплату приехал, а не за идею
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