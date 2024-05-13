Морозов о Цыплакове и «Спартаке»: «Ведем разговор про арбитраж – для возможности оспорить контракт. Внесли в стратегию, что клуб не может иметь закрепленных прав на 40 игроков»

Алексей Морозов оценил контрактные споры Максима Цыплакова и «Спартака».

Ранее стало известно, что «Спартак» сделал квалификационное предложение на 99 миллионов рублей.

– Цыплаков и «Спартак». Может ввести лимит на сумму отступных?

– Мы всегда работаем в этом направлении, следим за контрактными спорами.

Если это будет проблемой, обязательно придумаем, что с этим делать. Есть рабочая группа, куда входят представители всех клубов.

Те лазейки, которые мешают развитию наших спортсменов или жизни клубов, пытаемся убирать, чтобы все были в равных условиях.

Тяжело комментировать, потому что у каждого клуба своя стратегия развития.

– Будет ли какой‑то арбитраж? Полноценный профсоюз игроков?

– Мы давно к этому идем. Внесли в стратегию, что не может один клуб иметь закрепленных прав на 40 игроков.

Про арбитраж тоже ведем разговор, чтобы у игроков была возможность оспорить контракт в подобных ситуациях.

Готовятся изменения в регламент, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.