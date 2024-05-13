Морозов о Цыплакове и «Спартаке»: «Ведем разговор про арбитраж – для возможности оспорить контракт. Внесли в стратегию, что клуб не может иметь закрепленных прав на 40 игроков»

Теги Спартак Алексей Морозов КХЛ Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Алексей Морозов оценил контрактные споры Максима Цыплакова и «Спартака».

Ранее стало известно, что «Спартак» сделал квалификационное предложение Максиму Цыплакову на 99 миллионов рублей.

– Цыплаков и «Спартак». Может ввести лимит на сумму отступных?

– Мы всегда работаем в этом направлении, следим за контрактными спорами.

Если это будет проблемой, обязательно придумаем, что с этим делать. Есть рабочая группа, куда входят представители всех клубов.

Те лазейки, которые мешают развитию наших спортсменов или жизни клубов, пытаемся убирать, чтобы все были в равных условиях.

Тяжело комментировать, потому что у каждого клуба своя стратегия развития.

– Будет ли какой‑то арбитраж? Полноценный профсоюз игроков?

– Мы давно к этому идем. Внесли в стратегию, что не может один клуб иметь закрепленных прав на 40 игроков.

Про арбитраж тоже ведем разговор, чтобы у игроков была возможность оспорить контракт в подобных ситуациях.

Готовятся изменения в регламент, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

1 комментарий
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Идея арбитража мне кажется весьма сомнительной, потому что единого рынка зарплат в КХЛ не существует. Вот возьмём Грицюка и Атанасова, они примерно ровесники, оба в прошлом сезоне выбили примерно одинаковую статистику. Но первый в следующем сезоне будет получать 60 лямов, а второй - 25. Ну и на какую из этих зарплат должен ориентироваться арбитраж?
Можно прикрыть окошко, запретив двухсторонние контракты с зарплатой в КХЛ выше, скажем, 25 миллионов. Всё равно это не имеет смысла со спортивной точки зрения.
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