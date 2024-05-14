Генменеджер «Ак Барса» о Лукоянове: «Возможно, он покинет клуб. Если какие-то вещи исправятся, он может остаться, но шанс невелик»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Марат Валиуллин высказался о будущем Артема Лукоянова в «Ак Барсе».

Генеральный менеджер «Ак Барса» в понедельник сообщил, что игрок может покинуть клуб.

«Мы с Артемом играли, у нас хорошие отношения. Возможно, он покинет клуб, в этом есть доля правды. 

Если какие-то вещи с его стороны и со стороны клуба исправятся, то он может остаться, но шанс на это невелик. Все решится на встрече, которая у нас с ним запланирована на завтра», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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