Морозов о том, когда «Куньлунь» вернется в Китай: «Требования техрегламента в КХЛ сложно выполнимы. Надо стремиться, чтобы к следующем сезону команда смогла переехать»

Теги Алексей Морозов КХЛ Арена-Мытищи Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении «Куньлуня» в Китай.

– «Куньлунь» будет играть в Мытищах. Что стало камнем преткновения? Когда он вернется в Китай?

– В этом году большая работа была проделана с командой из Китая, наши представители работали, летали туда. Есть определенные ограничения по вылету и прилету в Пекин.

Мы посмотрели инфраструктуру. Требования техрегламента в КХЛ сложно выполнимы. Сотрудники дворца не готовы быстро менять баскетбольную площадку на хоккейную арену.

Отправлять на несколько игр «Куньлунь» будет дорогостоящим мероприятием. Может, надо стремиться, чтобы к следующем сезону команда смогла переехать. В этом году «Куньлунь» точно остается здесь, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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2 комментария
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Пусть тогда играют в ВХЛ, если не могут играть дома
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Пора на выход. Этот проект не удался. Китайцам хоккей не интересен. В Мытищах на них тоже никто не ходит — максимум 500 человек. Куньлунь — в аут; Кузня — на вход.

Если что, то баскет-паркет перестилается в лед и обратно за несколько часов.
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