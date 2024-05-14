Морозов о том, когда «Куньлунь» вернется в Китай: «Требования техрегламента в КХЛ сложно выполнимы. Надо стремиться, чтобы к следующем сезону команда смогла переехать»

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении «Куньлуня» в Китай.

– « » будет играть в Мытищах. Что стало камнем преткновения? Когда он вернется в Китай?

– В этом году большая работа была проделана с командой из Китая, наши представители работали, летали туда. Есть определенные ограничения по вылету и прилету в Пекин.

Мы посмотрели инфраструктуру. Требования техрегламента в КХЛ сложно выполнимы. Сотрудники дворца не готовы быстро менять баскетбольную площадку на хоккейную арену.

Отправлять на несколько игр «Куньлунь» будет дорогостоящим мероприятием. Может, надо стремиться, чтобы к следующем сезону команда смогла переехать. В этом году «Куньлунь» точно остается здесь, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.