Колорадо – Даллас где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 14 мая
Во вторник, 14 мая, сыграют Колорадо и Даллас в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Колорадо – Даллас
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Колорадо
Последние матчи Даллас
- Колорадо – Даллас : 1 – 4
- Даллас – Колорадо : 5 – 3
- Даллас – Колорадо : 3 – 4
- Даллас – Вегас : 2 – 1
- Вегас – Даллас : 2 – 0
Прогноз на четвертый матч Колорадо – Даллас
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