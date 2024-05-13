Алексей Терещенко: «Исаев полностью заслужил награду лучшему вратарю – стабильно прошел сезон. Набоков получил приз лучшему новичку – распределение закономерно»

Теги Металлург Мг Локомотив Алексей Терещенко КХЛ Матч ТВ Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Алексей Терещенко считает, что Даниил Исаев стабильно провел сезон КХЛ.

Голкипер «Локомотива» выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

На награду также претендовали Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

«Исаев – молодец, полностью заслужил награду лучшему вратарю.

Илья Набоков получил приз лучшему новичку. Такое распределение наград закономерно.

Набоков ведь был признан еще и MVP плей‑офф. Исаев достоин этого приза. Стабильно прошел весь сезон», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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