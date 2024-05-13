Алексей Терещенко: «Исаев полностью заслужил награду лучшему вратарю – стабильно прошел сезон. Набоков получил приз лучшему новичку – распределение закономерно»
Алексей Терещенко считает, что Даниил Исаев стабильно провел сезон КХЛ.
Голкипер «Локомотива» выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ.
На награду также претендовали Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).
«Исаев – молодец, полностью заслужил награду лучшему вратарю.
Илья Набоков получил приз лучшему новичку. Такое распределение наград закономерно.
Набоков ведь был признан еще и MVP плей‑офф. Исаев достоин этого приза. Стабильно прошел весь сезон», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.