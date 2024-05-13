Алексей Терещенко: «Исаев полностью заслужил награду лучшему вратарю – стабильно прошел сезон. Набоков получил приз лучшему новичку – распределение закономерно»

Алексей Терещенко считает, что Даниил Исаев стабильно провел сезон КХЛ.

Голкипер « » выиграл приз лучшему вратарю сезона .

На награду также претендовали Илья Набоков (« ») и Зак Фукале («Трактор»).

«Исаев – молодец, полностью заслужил награду лучшему вратарю.

получил приз лучшему новичку. Такое распределение наград закономерно.

Набоков ведь был признан еще и MVP плей‑офф. Исаев достоин этого приза. Стабильно прошел весь сезон», – сказал трехкратный чемпион мира .