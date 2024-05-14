Свечников в 5-м матче с «Рейнджерс»: 0 бросков в створ, 5 хитов, малый штраф и «минус 1» за 17:11
Андрей Свечников остался без очков и бросков в 5-м матче серии с «Рейнджерс».
Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3).
В 10 матчах в текущем плей-офф в активе россиянина 9 (2+7) баллов при полезности «+1» и 16 минутах штрафа.
Сегодня Свечников (17:11, 2:20 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ (2 прошли мимо). Он применил 5 силовых приемов, допустил 1 потерю и получил малый штраф за выброс шайбы.