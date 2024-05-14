Шестеркин пропустил 3 шайбы в 5-м матче с «Каролиной» – все в 3-м периоде. Поражение – 2-е подряд в этом плей-офф

Игорь Шестеркин пропустил 3 шайбы в 5-м матче с «Каролиной» – все в 3-м периоде.

Вратарь « » отразил 24 из 27 бросков по своим воротам в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (1:4, 3-2).

Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

В третьем периоде отразил 6 бросков из 9, пропустив 3 шайбы за 6:23 в интервале с 44-й по 50-ю минуту.

Поражение стало для россиянина вторым подряд в текущем плей-офф. В 9 играх у него 7-2 при 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33.