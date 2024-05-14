Шестеркин пропустил 3 шайбы в 5-м матче с «Каролиной» – все в 3-м периоде. Поражение – 2-е подряд в этом плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин пропустил 3 шайбы в 5-м матче с «Каролиной» – все в 3-м периоде.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 24 из 27 бросков по своим воротам в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (1:4, 3-2). 

Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота. 

В третьем периоде Шестеркин отразил 6 бросков из 9, пропустив 3 шайбы за 6:23 в интервале с 44-й по 50-ю минуту. 

Поражение стало для россиянина вторым подряд в текущем плей-офф. В 9 играх у него 7-2 при 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даёшь cumбак с 0-3. Давненько не было (вроде в последний раз в 2014 году от королей)
+4
-1
+3
Злую шутку 3-0 сыграли, расслабились. Так можно и серию прогребать.
+1
0
+1
Во всем виноват Брейден Шнайдер. никто не верил что у Каролины есть шанс, а он дал Джордану Стаалу запросто обыграть себя и забить после выхода один на один с вратарем
0
0
0
Ответ Владимир
Ребятки кто что думает Рейнджеры всё?
Не, лысый в следующем матче зарешает, это специально чтобы к следующему раунду форму не растерять)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий