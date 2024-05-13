Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Колорадо» встретится с «Далласом»

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«Рейнджерс» дома сыграют с «Каролиной» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

«Колорадо» будет противостоять «Далласу».

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Рейнджерс – Каролина
Дата проведения
14 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Колорадо – Даллас
Дата проведения
14 мая, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

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10 комментариев
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Ответ paha
По классике - Панаре победный , Шестеркину сыграть на ноль, Свече дубль, Кузе забить лакросс )) Тренеру Вэлу тоже заковырять голешник на пятаке, а лучше два
То есть это так:
После двух периодов Рейнджерс ведут 7:0, четвертый гол на счету Панарина; Лавиолетт меняет Шестеркина на Куика; Свечников и Кузнецов забивают ничего не решающие голы в 3-м периоде. Итог 7:3.
+6
0
+6
По классике - Панаре победный , Шестеркину сыграть на ноль, Свече дубль, Кузе забить лакросс ))

Тренеру Вэлу тоже заковырять голешник на пятаке, а лучше два
+5
-1
+4
Рейнджерс — закрывай серию!
+3
-1
+2
За продление серии до 7 игр!
Кузе- сделать птичку, Орлу - гол + мельницу!
Панарину - так и быть гол Андерсону, чтобы на Петро заменили)
+1
0
+1
Да, с этими парами сложнее, вот с сегодняшними ясно, в Бостоне и Эдмонтоне наших не любят, ну так значит, как аукнется, так и откликнется, пусть принимают за косяки)))) Ну а в этих парах, пусть победит сильнейший, а так же хорошей и красивой игры!!!
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
То есть это так: После двух периодов Рейнджерс ведут 7:0, четвертый гол на счету Панарина; Лавиолетт меняет Шестеркина на Куика; Свечников и Кузнецов забивают ничего не решающие голы в 3-м периоде. Итог 7:3.
https://thumbs4.imagebam.com/85/84/8c/METIFLZ_t.jpg
+1
0
+1
Далласу выиграть в гостях, Копам прикончить серию.
+1
-1
0
В Денвере будет заруба.
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