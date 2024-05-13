Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Колорадо» встретится с «Далласом»
«Рейнджерс» дома сыграют с «Каролиной» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.
«Колорадо» будет противостоять «Далласу».
Второй раунд
- Дата проведения
- 14 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 3-1
- Дата проведения
- 14 мая, 04.30, «Ball Arena»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
После двух периодов Рейнджерс ведут 7:0, четвертый гол на счету Панарина; Лавиолетт меняет Шестеркина на Куика; Свечников и Кузнецов забивают ничего не решающие голы в 3-м периоде. Итог 7:3.
Тренеру Вэлу тоже заковырять голешник на пятаке, а лучше два
Кузе- сделать птичку, Орлу - гол + мельницу!
Панарину - так и быть гол Андерсону, чтобы на Петро заменили)