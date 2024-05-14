Кузнецов забросил победную шайбу в 5-м матче серии с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У него 4+2 в 9 играх в плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в 5-м матче серии с «Рейнджерс».

Форвард «Каролины» был признан первой звездой пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3). 

Россиянин отличился на 47-й минуте при счете 1:1. В его активе стало 6 (4+2) очков в 9 играх в текущем плей-офф. 

Сегодня Кузнецов (12:37, 3:36 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, получил малый штраф и выиграл 20% вбрасываний (1 из 5). 

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19 комментариев
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Ничушкин пост сдал, Кузя пост принял.
+30
-1
+29
Ответ ruslanych
Ничушкин пост сдал, Кузя пост принял.
Ничушкин сдал тест
+24
0
+24
Спасибо Дон Уодделл, вообще не прогадал с обменами на дедлайне в этом году. Эти двое с Генцелом прям в самые нужные моменты забрасывают
+17
-1
+16
Ответ _Mx_
Ничушкин сдал тест
Остается надеяться, что Кузя на радостях такой же тест не сдаст за компанию.
+11
0
+11
Сегодня и в большинстве дали поиграть, хотя по ощущениям, как то не уверенно он себя с шайбой ведет последние матчи, может Род загнобил мальца? Первые игры за Каролину в регулярке прям летал и врывался, а тут как то очень медленно для ПО.
+7
0
+7
Каролина, давай ещё одну выигрывай!
+2
0
+2
Наиграли бы Кузю с кем-нибудь еще в регулярке на постоянной , то все было бы по-другому. Женьке надо больше доверять, а не кидать ему по условной десятке времени, а то и вовсе запас совать. ТШ мудит, никак с Кузей определиться и договориться не могут.
+2
0
+2
Так держать!
+1
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+1
Жека тот парень, на которого можно положиться. Ови так и остался бы бесполезной пулялкой с сомнительными политическими взглядами, если бы не Евгений Кузнецов
+7
-6
+1
А сзади его Панарин не удержал)
+1
0
+1
4 гола это нехило, в плей-офф столько не забивал с победного 2018 года
+1
0
+1
Маэстро начал голевую атаку, успел донестись до ворот, придавив Панару, забил победную Игорю в MSG, на глазах у бывшего тренера и показал птичку! Шикарный сюжет от Кузи! 👏💪✌
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Ответ _Mx_
Ничушкин сдал тест
Не сдал
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Удивительно конечно)))) тут все уже давно все решили что Кузнецову пора в КХЛ.
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Друри на Котканиеми поменяли в 4-ом звене, и получше стало с моментами. Если у Кузнецова и есть прогресс в игре, то пока неочевидный. Но рад за него, что не прозябает с 0+0. PS Зачем рецидивить (соперника клюшкой толкать и по рукам лупить) - это вопрос.
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Этот ещё держится, у Нича срыв
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Жека - красава, жаль что так тухло началась серия, но всё ещё возможно. Удачи!
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