Кузнецов забросил победную шайбу в 5-м матче серии с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У него 4+2 в 9 играх в плей-офф

Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в 5-м матче серии с «Рейнджерс».

Форвард «Каролины» был признан первой звездой пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3).

Россиянин отличился на 47-й минуте при счете 1:1. В его активе стало 6 (4+2) очков в 9 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Кузнецов (12:37, 3:36 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, получил малый штраф и выиграл 20% вбрасываний (1 из 5).