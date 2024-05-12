Рейнджерс – Каролина: прогноз на пятый матч 14 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 1 (4 : 3, 4 : 3 2ОТ, 3 : 2 ОТ, 3 : 4)

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Две серии по 4 – 0 было бы, конечно, очень красиво, но все три предыдущие победы «Рейнджерс» над «Каролиной» были в одну шайбу. Соперник очень силен. Лишь в первом матче команда Питера Лавиолетта несмотря на близкий счет выиграла убедительно, затем было два овертайма. Поражение в четвертой игре может быть даже в чем-то полезным на будущее. Оно во многом будет зависеть от предстоящего матча. Сейчас сложно поверить, что «Харрикейнз» смогут вытащить эту серию, но в Кубке Стэнли бывали случаи, когда команды отыгрывались из безнадежных ситуаций. Первый шаг сделан, а «ногу занес» Евгений Кузнецов. Его бросок с кистей привел к первому взятию ворот Игоря Шестеркина уже на второй минуте матча. Ожидалось, что хозяева с первых минут начнут давить на ворота «Рейнджерс», но так было и в предыдущем матче. Нужно было терпеть, но всего через четыре минуты Стефан Ноусен удвоил преимущество своей команды. Буквально тут же Каапо Какко передачей вывел Уилла Кайлле один на один с Фредериком Андерсеном, и «Рейнджерс» смогли сократить отставание в счете. На этом суперголевой отрезок матча закончился.

Во втором периоде зрители увидели всего один гол, и к неудовольствию публики в Роли шайба влетела в ворота их команды. Хотя моментов было предостаточно у тех и у других ворот. Команды по очереди обстреливали штанги, а «синерубашечники» имели шанс вновь отличиться в меньшинстве. Один раз даже Шестеркин длинным пасом организовал атаку три в один, но шайба после броска Александра Веннберга

вновь угодила в каркас. Тем не менее в одном члучае штанга оказалась на стороне гостей. От нее после броска броска Барклая Гудроу она отскочила в ворота «Каролины». В начале третьего периода Андерсена смог перехитрить Алексис Лафреньер. Бросок из-за ворот, рикошет о бедра вратаря, и счет стал равным. Роковым для «Рейнджерс» стало удаление Райана Линдгрена за задержку соперника. «Ураганы» получили 17-ю возможность реализовать лишнего в этой серии. Ранее все попытки успеха не приносили, но на этот раз бросок Брэди Шея оказался точным. Игорь Шестеркин впервые за 30 матчей в плей-офф пропустил больше трех шайб за игру, хотя его вины в поражении точно нет. Артемий Панарин лишь раз бросил в створ ворот и закончил матч с показателем минус 3. Теперь «Каролина» постарается стать пятой командой в истории Кубка, которой удалось выиграть серию уступая 0 – 3 и первой с 2014 года. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,53 (BetBoom, Лига Ставок) до 2,62 (Olimpbet)

победа «Каролины Харрикейнз» — от 2,43 (BetBoom) до 2,46 (Бетсити, Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Рейнджерс – Каролина

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