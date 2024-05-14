Гусев опередил Буше на 24 балла в номинации на приз самому ценному игроку сезона КХЛ. Один голос получил Сизов из «Торпедо», не игравший с января
Никита Гусев с преимуществом выиграл приз самому ценному игроку сезона КХЛ.
Нападающий «Динамо» получил приз «Золотая клюшка» как самый ценный хоккеист сезона КХЛ.
Лига опубликовала результаты голосования. Выбранный на первом месте претендент получил три балла в актив, на втором – два балла, на третьем – один балл.
Результаты выглядят следующим образом:
Никита Гусев («Динамо») – 43 балла;
Рид Буше («Авангард») – 19;
Владимир Ткачев («Авангард»), Александр Никишин (СКА) – 15;
Николай Голдобин («Спартак») – 10;
Александр Самонов («Салават Юлаев») – 7;
Максим Шабанов («Трактор») – 4;
Тимур Билялов («Ак Барс»), Кирилл Пилипенко («Северсталь»), Никита Серебряков (СКА), Дамир Шарипзянов («Авангард») – 3;
Алексей Кручинин («Торпедо»), Андрей Миронов (в составе «Динамо»), Павел Порядин («Спартак») – 2;
Тэйлор Бек («Сибирь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Максим Летунов («Торпедо»), Иван Морозов («Спартак»), Антон Сизов («Торпедо»), Андрей Стась («Динамо» Минск), Сергей Толчинский (СКА) – 1.