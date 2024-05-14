Гусев опередил Буше на 24 балла в номинации на приз самому ценному игроку сезона КХЛ. Один голос получил Сизов из «Торпедо», не игравший с января

Никита Гусев с преимуществом выиграл приз самому ценному игроку сезона КХЛ.

Нападающий «Динамо» получил приз «Золотая клюшка» как самый ценный хоккеист сезона .

Лига опубликовала результаты голосования. Выбранный на первом месте претендент получил три балла в актив, на втором – два балла, на третьем – один балл.

Результаты выглядят следующим образом:

(«Динамо») – 43 балла;

Рид Буше («Авангард») – 19;

(«Авангард»), (СКА) – 15;

(«Спартак») – 10;

Александр Самонов («Салават Юлаев») – 7;

Максим Шабанов («Трактор») – 4;

Тимур Билялов («Ак Барс»), Кирилл Пилипенко («Северсталь»), Никита Серебряков (СКА), Дамир Шарипзянов («Авангард») – 3;

Алексей Кручинин («Торпедо»), Андрей Миронов (в составе «Динамо»), Павел Порядин («Спартак») – 2;

Тэйлор Бек («Сибирь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Максим Летунов («Торпедо»), Иван Морозов («Спартак»), Антон Сизов («Торпедо»), Андрей Стась («Динамо» Минск), Сергей Толчинский (СКА) – 1.