Михаил Дегтярев высказался касательно развития спорта в России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил кандидатуру на должность министра спорта.

«Сохранение населения, укрепление здоровья нации, а также повышение к 2030 году уровня удовлетворенности занятием спортом – это наша задача.

Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания, сохранения исторических ценностей. Ключевая цель – выполнение задач, которые были озвучены в послании президента. Ежегодно строить 350 спортивных объектов.

Основной упор будет делаться на развитие массового и детско-юношеского спорта. Также должен быть положен конец спорам о статусе тренера. Тренер – это в первую очередь педагог.

Трансляции российских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. Эта тема мне хорошо известна, аудитория хабаровского « » выросла в два раза, как и маркетинговые показатели. Хабаровский край заболел хоккеем, в том числе русским хоккеем.

Нам есть над чем поработать. Над обеспечением добросовестной конкуренции. Спортивный принцип будет главенствовать во всем. Часть соревнований должны обеспечиваться исключительно за счет вносов.

Необходима прозрачность награждения и вручения спортивных разрядов. Каждому по труду, как говорится.

Большое количество денег у нас в спорте вне поля зрения министерства. Мы поработаем над тем, чтобы систематизировать все платежи. Но я хочу поблагодарить весь крупный бизнес, который поддерживает спорт. Они добровольно вкладывались в развитие спорта», – сказал кандидат на пост министра спорта России.

Дегтярев – председатель попечительского совета хоккейного клуба «Амур», он также входит в правление Федерации хоккея России.