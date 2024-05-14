Дегтярев о развитии спорта: «Важный фактор патриотического воспитания. Ключевая цель – выполнение задач, озвученных в послании президента»

Теги Амур болельщики бизнес телевидение Владимир Путин КХЛ Министерство спорта России Политика детский хоккей Матч ТВ Михаил Дегтярев деньги Хоккей

Михаил Дегтярев высказался касательно развития спорта в России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта.

«Сохранение населения, укрепление здоровья нации, а также повышение к 2030 году уровня удовлетворенности занятием спортом – это наша задача.

Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания, сохранения исторических ценностей. Ключевая цель – выполнение задач, которые были озвучены в послании президента. Ежегодно строить 350 спортивных объектов.

Основной упор будет делаться на развитие массового и детско-юношеского спорта. Также должен быть положен конец спорам о статусе тренера. Тренер – это в первую очередь педагог.

Трансляции российских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. Эта тема мне хорошо известна, аудитория хабаровского «Амура» выросла в два раза, как и маркетинговые показатели. Хабаровский край заболел хоккеем, в том числе русским хоккеем.

Нам есть над чем поработать. Над обеспечением добросовестной конкуренции. Спортивный принцип будет главенствовать во всем. Часть соревнований должны обеспечиваться исключительно за счет вносов.

Необходима прозрачность награждения и вручения спортивных разрядов. Каждому по труду, как говорится.

Большое количество денег у нас в спорте вне поля зрения министерства. Мы поработаем над тем, чтобы систематизировать все платежи. Но я хочу поблагодарить весь крупный бизнес, который поддерживает спорт. Они добровольно вкладывались в развитие спорта», – сказал кандидат на пост министра спорта России.

Дегтярев – председатель попечительского совета хоккейного клуба «Амур», он также входит в правление Федерации хоккея России.

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13 комментариев
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Кроме оголтелого ура патриотизма, от этого товарища ждать нечего...
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Чувствую скоро будут Матыцина с ностальгией вспоминать, такую уже активность (пока словесную) развил этот товарищ. А уж когда примется слова в дела воплощать...
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Ответ Clever_mind
Кроме оголтелого ура патриотизма, от этого товарища ждать нечего...
Этот фонтан так прорвало, что невозможно заткнуть...
И это он ещё не утвержден в должности.
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"Большое количество денег у нас в спорте вне поля зрения министерства. Мы поработаем над тем, чтобы систематизировать все платежи"
Потекли слюнки.
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Умный малый, не процитировал напрямую а просто сказал - в послании президента. Это умно учитывая что Путя противоречит сам себе и завтра сегодняшние утверждение могут восприниматься в противоположном смысле) а тут молодец, что президент сказал то и правильно
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У нас у Российских футболистов зарплата в иностранной валюте,где здесь патриотизм?
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Что он несет то про Амур? В Хабаровске команду всегда любили и будут любить, особенно когда она была боевая и рвалась в плейофф. Будь то команда Ханну Йортика, когда билеты на Платинум Арену раскупались за считанные часы или в этом году.

Не знаю, зачем он хочет примазать себя к успехам команды. Профессия такая, видимо.
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Ну вот при чем здесь патриотизм? Например, ходит человек в фитнес зал, участвует в различных спортивно-массовых мероприятиях (марафоны, триатлоны, "лыжня России), что ему в этих ситуациях мешает быть против СВО? При этом надо учесть, что за все это он платит из своего кармана.
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- Ключевая цель – выполнение задач, озвученных в послании президента!
- Это каких, товарищ министр?
- Да!
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Ответ kupezz
А от кого есть что ждать? Есть подходящая кандидатура?
Безусловно, есть в стране профессионалы. Только на поверхности, как пена, такие "спецы" как этот "банщик".
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