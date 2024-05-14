Дегтярев о развитии спорта: «Важный фактор патриотического воспитания. Ключевая цель – выполнение задач, озвученных в послании президента»
Михаил Дегтярев высказался касательно развития спорта в России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта.
«Сохранение населения, укрепление здоровья нации, а также повышение к 2030 году уровня удовлетворенности занятием спортом – это наша задача.
Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания, сохранения исторических ценностей. Ключевая цель – выполнение задач, которые были озвучены в послании президента. Ежегодно строить 350 спортивных объектов.
Основной упор будет делаться на развитие массового и детско-юношеского спорта. Также должен быть положен конец спорам о статусе тренера. Тренер – это в первую очередь педагог.
Трансляции российских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. Эта тема мне хорошо известна, аудитория хабаровского «Амура» выросла в два раза, как и маркетинговые показатели. Хабаровский край заболел хоккеем, в том числе русским хоккеем.
Нам есть над чем поработать. Над обеспечением добросовестной конкуренции. Спортивный принцип будет главенствовать во всем. Часть соревнований должны обеспечиваться исключительно за счет вносов.
Необходима прозрачность награждения и вручения спортивных разрядов. Каждому по труду, как говорится.
Большое количество денег у нас в спорте вне поля зрения министерства. Мы поработаем над тем, чтобы систематизировать все платежи. Но я хочу поблагодарить весь крупный бизнес, который поддерживает спорт. Они добровольно вкладывались в развитие спорта», – сказал кандидат на пост министра спорта России.
Дегтярев – председатель попечительского совета хоккейного клуба «Амур», он также входит в правление Федерации хоккея России.
И это он ещё не утвержден в должности.
Потекли слюнки.
Не знаю, зачем он хочет примазать себя к успехам команды. Профессия такая, видимо.
- Это каких, товарищ министр?
- Да!