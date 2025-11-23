«Трактор» расторг контракт с Дриджером. У голкипера 8 побед за 23 матча в КХЛ при 89,7% сэйвов
«Трактор» расторг контракт с Крисом Дриджером.
«Трактор» расторг контракт с канадским вратарем Крисом Дриджером по соглашению сторон.
31-летний голкипер провел в FONBET чемпионате КХЛ 23 матча и одержал 8 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,05.
Ранее он выступал в Северной Америке и провел 70 игр в НХЛ за «Оттаву», «Флориду» и «Сиэтл».
«Благодарим Криса за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Трактора».
Мышкин о Дриджере: «Уровень – дворовый. Когда голкипер так играет, вся команда на нервах – психанул даже тренер, уехал домой, в Канаду. Какой-то анекдот»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
