Ришарлисон забил «Арсеналу» почти из центрального круга – с 32,3 метра, перекинув Райю. Это первый удар «Тоттенхэма» в матче – на 55-й минуте

Ришарлисон забил «Арсеналу» почти с центра поля.

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон забил «Арсеналу » ударом от центрального круга.

«Канониры» принимают «шпор» в рамках 12-го тура АПЛ (3:1, второй тайм). На 55-й минуте бразильский футболист нанес удар по воротам хозяев, находясь недалеко от центрального круга, и перекинул вратаря Давида Райю. По данным BBC, расстояние до ворот составляло 35,3 ярда, или порядка 32,3 метра.

Это был первый удар «Тоттенхэма » по воротам в этом матче.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.