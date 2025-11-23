Ришарлисон забил «Арсеналу» почти из центрального круга – с 32,3 метра, перекинув Райю. Это первый удар «Тоттенхэма» в матче – на 55-й минуте
Ришарлисон забил «Арсеналу» почти с центра поля.
Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон забил «Арсеналу» ударом от центрального круга.
«Канониры» принимают «шпор» в рамках 12-го тура АПЛ (3:1, второй тайм). На 55-й минуте бразильский футболист нанес удар по воротам хозяев, находясь недалеко от центрального круга, и перекинул вратаря Давида Райю. По данным BBC, расстояние до ворот составляло 35,3 ярда, или порядка 32,3 метра.
Это был первый удар «Тоттенхэма» по воротам в этом матче.
