НХЛ. «Баффало» был сильнее «Каролины», «Миннесота» победила «Виннипег», «Чикаго» уступил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Бостон»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
В НХЛ «Баффало» был сильнее «Каролины» (4:1), «Миннесота» победила «Виннипег» (3:0), «Чикаго» уступил «Колорадо» (0:1), «Сан-Хосе» обыграл «Бостон» (3:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
