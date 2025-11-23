Ферстаппен до 24 очков сократил отставание от лидера «Ф-1» Норриса и сравнялся с Пиастри после двойной дисквалификации «Макларена»
Шансы Ферстаппена на титул резко повысились после провала «Макларена».
Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, финишировавшие вторым и четвертым на Гран-при Лас-Вегаса, были дисквалифицированы за чрезмерный износ планки.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший победу, сократил отставание от лидера сезона Норриса до 24 очков. На счету британца 390 баллов, действующий чемпион набрал 366.
Пиастри также заработал 366 очков. Оскар опережает Макса в чемпионате за счет большего количества побед.
Опубликовал: Михаил Ширяев
