Ферстаппен до 24 очков сократил отставание от лидера «Ф-1» Норриса и сравнялся с Пиастри после двойной дисквалификации «Макларена»

Шансы Ферстаппена на титул резко повысились после провала «Макларена».

Гонщики «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри , финишировавшие вторым и четвертым на Гран-при Лас -Вегаса, были дисквалифицированы за чрезмерный износ планки.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен, одержавший победу, сократил отставание от лидера сезона Норриса до 24 очков. На счету британца 390 баллов, действующий чемпион набрал 366.

Пиастри также заработал 366 очков. Оскар опережает Макса в чемпионате за счет большего количества побед.

Норрис и Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса