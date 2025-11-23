  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен до 24 очков сократил отставание от лидера «Ф-1» Норриса и сравнялся с Пиастри после двойной дисквалификации «Макларена»
67

Ферстаппен до 24 очков сократил отставание от лидера «Ф-1» Норриса и сравнялся с Пиастри после двойной дисквалификации «Макларена»

Шансы Ферстаппена на титул резко повысились после провала «Макларена».

Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, финишировавшие вторым и четвертым на Гран-при Лас-Вегаса, были дисквалифицированы за чрезмерный износ планки.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший победу, сократил отставание от лидера сезона Норриса до 24 очков. На счету британца 390 баллов, действующий чемпион набрал 366.

Пиастри также заработал 366 очков. Оскар опережает Макса в чемпионате за счет большего количества побед.

Норрис и Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМакларен
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
регламент
logoОскар Пиастри
logoФИА
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонатан Уитли о сходе Бортолето: «Легко забыть, что это его первый сезон в «Ф-1»
вчера, 18:59
Гюнтер Штайнер: «Если в следующем году у Хэмилтона ничего не получится, то не думаю, что он захочет выступать в 2027-м»
вчера, 18:30
Президент ФИА: «Гран-при Катара – это больше, чем гонка. Это символ амбиции страны»
вчера, 18:02
Серхио Перес: «Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории спорта. Проект «Ред Булл» создан для него»
вчера, 17:33
Руководитель «Кадиллака»: «Наши амбиции безграничны. Задача – построить успешную команду «Ф-1»
вчера, 17:07
Росс Браун: «Нет повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»
вчера, 16:31
Фредерик Вассер: «Хэмилтону нужно успокоиться и сконцентрироваться на оставшихся двух гонках»
вчера, 14:59
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Все прогрессируют – это касается не только Ландо. Но я не соврал, когда сказал, что его время придет»
вчера, 14:41
Пьер Гасли о старте в Лас-Вегасе: «Бортолето действовал слишком оптимистично. «Альпин» могла побороться за очки»
вчера, 14:07
Лоран Мекьес: «В случае с Цунодой «Ред Булл» упустил очки еще в квалификации»
вчера, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото