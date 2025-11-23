Норрис и Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Норрис и Пиастри были дисквалифицированы.

Пилоты «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри получили дисквалификации – их результаты были аннулированы и исключены из итогового протокола Гран-при Лас-Вегаса.

Причиной дисквалификации стал повышенный износ нижней планки болида, расположенной под днищем. По результатам проверки техническими экспертами ФИА были выявлены нарушения – планки на обоих болидах были стерты сильнее допустимого значения в 9 мм. На болиде Норриса болиде толщина задней планки составила 8,88 см с одной стороны и 8,93 см с другой. На болиде Пиастри – 8,96 и 8,74 спереди 8,90 сзади.

В результате дисквалификации Норрис лишился второго, а Пиастри четвертого места на Гран-при Лас-Вегаса.

