Капризов забил 13-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах
Кирилл Капризов забил 13-й гол в сезоне НХЛ.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 13-й гол в сезоне НХЛ.
Россиянин поставил точку в матче с «Виннипегом» (3:0) на 47-й минуте, продлив результативную серию (3+2) до 4 игр.
Всего в 23 матчах текущего чемпионата он набрал 27 (13+14) очков.
Сегодня за 20:53 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (1:28 – в большинстве) – у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
