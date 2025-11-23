19

Шесть российских саночников допущены до отборочных соревнований на Олимпиаду-2026. Первый старт пройдет в Италии

Шесть российских саночников выступят на отборочных стартах к Олимпийским играм.

Шестерых российских саночников допустили до отборочных соревнований на Олимпиаду-2026. Об этом сообщил начальник национальной команды Артем Петраков.

Первый квалификационный старт проходит в Италии с 23 по 30 ноября. Российские спортсмены не выступали на соревнованиях под эгидой международной федерации с 2022 года. 

«Нам сообщили о допуске шести наших одиночников и части тренеров к участию в международном отборе на Олимпийские игры. Первый этап пройдет на трассе в Кортина-д’Ампеццо.

Это будет международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым квалификационным мероприятием, потому что они проверяют трассу перед Олимпиадой.

У организаторов что-то произошло с первым этапом Кубка мира, и он вместо Австрии пройдет в Германии. Поэтому его исключили из квалификации и назначили это тестовое соревнование еще и международным соревнованием. Это не этап Кубка мира, а старт, на котором можно набрать первые очки для отбора на Олимпиаду», – сказал Петраков.

«В соревнованиях в Италии примут участие Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик. Мероприятия проводятся с 23 по 30 ноября», – добавил Петраков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
София Мазур
Артем Петраков
Санный спорт
Дарья Олесик
logoАлександр Горбацевич
logoОлимпиада-2026
Кристина Шамова
logoсборная России жен (сани)
Павел Репилов
Матвей Пересторонин
logoсборная России (сани)
