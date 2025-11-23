Галлямов – Мишиной о сорванной поддержке: «Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться. Я вообще в шоке»

Галлямов раскритиковал Мишину после очередного срыва поддержки.

Фигурист Александр Галлямов раскритиковал свою партнершу Анастасию Мишину после сорванной поддержки в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.

Галлямов второй этап подряд не смог поднять партнершу на элементе – на этапе Гран-при в Казани у пары была аналогичная ошибка.

После короткой программы Мишина и Галлямов лидировали на турнире, но по сумме двух программ уступили Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову.

«Зачем мне ее делать? Я не знаю. Не, ну я могу сказать: молодец, классно. Сейчас вторые, прикинь, я вообще угорать буду.

(Видит оценки). Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться. Я вообще в шоке», – сказал Галлямов Мишиной после проката в эфире Первого канала.

