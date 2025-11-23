1643

⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Садкова победила, Двоеглазова – 2-я, Горбачева – 3-я, Петросян выступила вне конкурса

Садкова победила на Гран-при России в Омске, Петросян выступила вне конкурса.

Фигуристка Дарья Садкова одержала победу на этапе Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Женщины

Итоговое положение

1. Дарья Садкова – 224,39

2. Алиса Двоеглазова – 221,64

3. Алина Горбачева – 215,60

4. Софья Муравьева – 203,89

5. Камилла Нелюбова – 195,71

6. Анна Ляшенко – 194,75

7. Мария Елисова – 182,35

8. Софья Акатьева – 179,91

9. Мария Мазур – 171,96

10. Ева Зубкова – 160,06

11. Алиса Цветкова – 135,05

Виктория Сафонова (Беларусь) и Аделия Петросян выступили вне конкурса.

Произвольная программа

1. Дарья Садкова – 153,18

2. Алиса Двоеглазова – 150,75

3. Алина Горбачева – 142,52

4. Софья Муравьева – 132,71

5. Анна Ляшенко – 127,63

6. Камилла Нелюбова – 125,22

7. Софья Акатьева – 124,45

8. Мария Елисова – 120,12

9. Ева Зубкова – 112,91

10. Мария Мазур – 107,08

11. Алиса Цветкова – 93,00

Аделия Петросян – 143,60 (вне конкурса)

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

