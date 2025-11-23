⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Садкова победила, Двоеглазова – 2-я, Горбачева – 3-я, Петросян выступила вне конкурса
Фигуристка Дарья Садкова одержала победу на этапе Гран-при России в Омске.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Женщины
Итоговое положение
1. Дарья Садкова – 224,39
2. Алиса Двоеглазова – 221,64
3. Алина Горбачева – 215,60
4. Софья Муравьева – 203,89
5. Камилла Нелюбова – 195,71
6. Анна Ляшенко – 194,75
7. Мария Елисова – 182,35
8. Софья Акатьева – 179,91
9. Мария Мазур – 171,96
10. Ева Зубкова – 160,06
11. Алиса Цветкова – 135,05
Виктория Сафонова (Беларусь) и Аделия Петросян выступили вне конкурса.
Произвольная программа
1. Дарья Садкова – 153,18
2. Алиса Двоеглазова – 150,75
3. Алина Горбачева – 142,52
4. Софья Муравьева – 132,71
5. Анна Ляшенко – 127,63
6. Камилла Нелюбова – 125,22
7. Софья Акатьева – 124,45
8. Мария Елисова – 120,12
9. Ева Зубкова – 112,91
10. Мария Мазур – 107,08
11. Алиса Цветкова – 93,00
Аделия Петросян – 143,60 (вне конкурса)
