Степашин об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера ушел сам, по-честному. Это не Кудашов хоккейный»
Сергей Степашин: Карпин ушел сам, по-честному. Это не Кудашов.
Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина из клуба.
Карпин покинул пост главного тренера московской команды 17 ноября.
– А Карпин ушел сам?
– Валера ушел сам, по-честному. Это не Кудашов хоккейный, – сказал Степашин после матча с махачкалинским «Динамо» (3:0).
Хоккейное «Динамо» уволило главного тренера Алексея Кудашова также 17 ноября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
