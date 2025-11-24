«Рома» лидирует в Серии А после 12-го тура с 27 очками. «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Интер» – на 3, «Ювентус» – на 7
«Рома» лидирует в Серии А после 12-го тура.
«Рома» лидирует в турнирной таблице Серии А после 12-го тура.
Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 27 очков и занимает 1-е место. «Милан» и «Наполи», у которых по 25 баллов, располагаются на второй и третьей строчках соответственно.
Четвертым идет «Интер» (24 очка), пятой – «Болонья» (24), шестым – «Ювентус» (20). «Комо», у которого есть матч в запасе, занимает 7-е место с 18 баллами.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости