«Рома» лидирует в Серии А после 12-го тура с 27 очками. «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Интер» – на 3, «Ювентус» – на 7

«Рома » лидирует в турнирной таблице Серии А после 12-го тура.

Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 27 очков и занимает 1-е место. «Милан » и «Наполи », у которых по 25 баллов, располагаются на второй и третьей строчках соответственно.

Четвертым идет «Интер » (24 очка), пятой – «Болонья» (24), шестым – «Ювентус » (20). «Комо», у которого есть матч в запасе, занимает 7-е место с 18 баллами.