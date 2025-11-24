Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Бостоном». У него 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:06

Шакир Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Сан-Хосе » Шакир Мухамадуллин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:1) и был признан третьей звездой.

В текущем сезоне у 23-летнего россиянина 5 (1+4) очков в 11 играх при полезности «+3» и среднем времени на льду 16:40.

Сегодня Шакир (17:06, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 4 блока и допустил 2 потери.