  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»
237

Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»

Президент «Реала»: лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре.

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об успехах «Барселоны» в период сотрудничества клуба с чиновником из судейского комитета.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Уровень испанского судейства неприемлем. Это позор, что ФИФА не выбрала ни одного испанского арбитра на недавний клубный чемпионат мира.

И, конечно, это ненормально, что «Барселона» выплатила вице-президенту судейского корпуса более 8 миллионов евро в течение минимум 17 лет. Какова бы ни была причина [этих выплат]. Это вице-президент по судейству, у которого были важные обязанности.

Это период, который случайно совпадает с лучшими результатами «Барселоны» в Испании», – заявил Перес на ассамблее «Реала».

Жоан Лапорта: «Отношения «Барселоны» и «Реала» не очень хорошие из-за их присутствия в деле Негрейры. Нам это не нравится, ситуация напряженная»

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2444 голоса
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoФлорентино Перес
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoФИФА
деньги
Федерация футбола Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоан Лапорта: «Отношения «Барселоны» и «Реала» не очень хорошие из-за их присутствия в деле Негрейры. Нам это не нравится, ситуация напряженная»
12 ноября, 09:48
Глава судей Испании о деле Негрейры: «Надеюсь, приговор скоро вынесут, и люди перестанут говорить об этом. Нужно подвести черту под темой, хотя некоторые все равно продолжат спорить»
11 ноября, 16:10
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
10 ноября, 09:26
Итурральде о словах Беллингема про Негрейру во время класико: «Я бы удалил его, наверное, но я против того, что повсюду микрофоны, мне не нравится Старший Брат»
28 октября, 17:49
«Барсу» вызвали в суд по делу Негрейры как подозреваемую сторону. От имени клуба выступит вице-президент Елена Форт, экс-глава «блауграны» Гаспар и советник по судейству Сегура – свидетели
28 октября, 14:21
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
15 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
30 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
44 минуты назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10