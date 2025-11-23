Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»

Президент «Реала»: лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре.

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об успехах «Барселоны» в период сотрудничества клуба с чиновником из судейского комитета.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Уровень испанского судейства неприемлем. Это позор, что ФИФА не выбрала ни одного испанского арбитра на недавний клубный чемпионат мира.

И, конечно, это ненормально, что «Барселона » выплатила вице-президенту судейского корпуса более 8 миллионов евро в течение минимум 17 лет. Какова бы ни была причина [этих выплат]. Это вице-президент по судейству, у которого были важные обязанности.

Это период, который случайно совпадает с лучшими результатами «Барселоны» в Испании», – заявил Перес на ассамблее «Реала».

