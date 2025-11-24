Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх
Данила Юров забил победный гол в матче НХЛ с «Виннипегом» (3:0), став 2-й звездой.
Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил победный гол в матче НХЛ с «Виннипегом» (3:0) и был признан второй звездой.
Россиянин открыл счет на 29-й минуте с передачи Якова Тренина, набрав 6-е (3+3) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне Юров провел 18 игр.
Сегодня за 14:37 у нападающего 3 броска в створ ворот, 4 блок-шота, 20% выигранных вбрасываний (2 из 10), полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости