Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил победный гол в матче НХЛ с «Виннипегом» (3:0) и был признан второй звездой.

Россиянин открыл счет на 29-й минуте с передачи Якова Тренина , набрав 6-е (3+3) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне Юров провел 18 игр.

Сегодня за 14:37 у нападающего 3 броска в створ ворот, 4 блок-шота, 20% выигранных вбрасываний (2 из 10), полезность – «плюс 2».